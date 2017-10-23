В киевских МАФах полностью запретили продажу алкоголя

Власти Киева полностью запретили продажу алкогольной продукции в МАФах, и, если это требование будет нарушаться, владельцам киосков грозит демонтаж, а также аннулирование договоров.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, борьба с продажей спиртного в МАФах начала еще в 2016 году – решения киевских властей неоднократно отменялись в судах, однако городские власти все-таки настояли на своем. По словам Дмитрия Белоцерковца, советника киевского мэра, решение столичной Рады подразумевает исключение из перечня функциональных назначений киосков реализацию спиртных напитков. «Если в законном МАФе выявят продажу спиртного, основанием на аннуляцию разрешительных документов будет не запрет на продажу алкоголя, а несоответствие функциональному назначению», - заявил Белоцерковец.
Сами киевляне восприняли решение с энтузиазмом. Большинство жителей столицы полностью одобряют этот запрет, однако утверждают, что владельцы МАФов уже успели нарушить требование. На днях алкоголем торговали в одном из киосков Соломенского района, на улице Гетьмана. Также жители города просят закрыть «наливайки» - заведения, где торгуют алкоголем.