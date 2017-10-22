Киевский пластический хирург отказался оперировать жительницу Донецка

Дмитрий Козлов, пластический хирург из Киева, отказался делать операцию 50-летней бизнес-вумен из Донецка, заявив о том, что для него «деньги пахнут».
Как передает replyua.net со ссылкой на издание Hyser, Козлов рассказал, что женщина хотела убрать лишний жир с бедер и талии, однако он отказался ее оперировать после того, как жительница Донецка начала рассказывать о «русском мире» и сепаратистах. «На операционном столе, не дожидаясь анестезии, начала жаловаться на "укропов", геноцид народа Донбасса. Мол, "русский мир" – лучший мир. После ее заявлений подготовку к операции прекратили, а женщине в полном объеме вернули деньги. Я не нарушил клятву Гиппократа. Не знаю, как кому, а мне деньги пахнут», - заявил врач.
По его словам, пациентка пригрозила написанием жалобы в Минздрав, однако хирург заявил, что не боится никаких жалоб. В 2014 году Козлов был в зоне АТО начальником медицинской службы 12-ого батальона обороны «Киев».