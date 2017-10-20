В «Киевэнерго» угрожают оставить киевлян без воды

Из-за задолженности «Киевводоканала», в «Киевэнерго» пригрозили отключить предприятие от электрической энергии. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, в общей сложности сумма задолженности бюджета государства по компенсации льгот и субсидий перед «Киевэнерго» составляет 141,49 млн грн, из которых долг «Киевводоканала» составил 53,71 млн грн.
«Если в дальнейшем неплатежи будут продолжаться, «Киевэнерго» придется пойти на крайние меры и отключить «Киевводоканал» за долги. Для столицы это критическая ситуация, которая может нести экологическую угрозу», — сообщается на сайте компании. В общей сложности, столичные потребители задолжали «Киевэнерго» свыше одного миллиарда гривен за поставки электрической энергии, в том числе население — 332 млн. грн., «Киевский метрополитен» — более 200 млн. грн.
Ранее стало известно, что в основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли предлагается сценарий, в котором предусмотрен рост в следующем году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%.