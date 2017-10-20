В Киеве появятся новые трамваи, автобусы и троллейбусы

Парк общественного транспорта Киева скоро пополнится современными троллейбусами, автобусами и трамваями. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, уже в самое ближайшее время в парке появятся 17 новых троллейбусов и 6 новых автобусов, а в следующем году будут закуплены 20 современных трамваев.
В прошлом году было приобретено 50 автобусов «МАЗ». В текущем году уже подписан договор на поставку 100 новых крупногабаритных автобусов, 60 автобусов «Богдан», 47 трамвайных вагонов и 20 троллейбусов. Что касается трамваев, то в КГГА отметили, что пока заказ не точный, и недавно была подана заявка на поставку семи трамваев Электрон и 13 трамваев Песа.
На сегодняшний день парк общественного транспорта Киева располагает 439 трамвайными вагонами, 397 троллейбусами, 195 автобусами маршрутного такси и 330 автобусами. Кроме того, 47 трамвайных вагонов отличаются повышенной комфортностью и имеют заниженный уровень пола.