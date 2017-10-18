Никто не будет сносить палатки под Радой, - Луценко

Как информирует replyua.net, Луценко написал: «Спецслужбы имеют информацию об установленных фактах закупки и хранения огнестрельного оружия членами незаконных вооруженных формирований, которые находятся и среди митингующих. Именно по этой причине Министерством внутренних дел Украины были предприняты усиленные меры безопасности. Их задачей является предоставление безопасности участникам митинга, столицы Украины и страны в целом».
Касательно развертывания митингующими палаток под Верховной Радой Украины, Юрий Луценко заявил: «Никакого сноса палаток не будет». Он также добавил, что для того, чтобы обойти провокации и для безопасности самих же митингующих вход в зону митинга будет осуществляться только через рамки металлоискателей. Он добавил: «Точно знаю и докажу в свое время, что часть организаторов акции протеста сделали ставку исключительно на провокации».