Блогер розповів навіщо насправді захопили вертолітний майданчик Януковича

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Популярний український блогер Петро Охотін розповів які мотиви насправді криються за захопленням вертолітного майданчика Януковича, - про це інформаційному виданню replyua.net стало відомо з допису, опублікованого дописувачем у соціальній мережі.Так, Охотін зауважує, що сьогодні, шістнадцятого жовтня 2017 року, низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що об’єкт, відомий як вертолітний майданчик Януковича захопили молодики з організацій націоналістичного спрямування, а саме – з «Національного корпусу», «Правого сектору» та «Свободи». Звісно, свої дії вони аргументують «націоналізацією» об’єкта, проте здається, що їх мета полягає зовсім в іншому.У цьому ж приміщення знаходиться величезний дата-центр, площею майже три тисячі (!) квадратних метрів. Там можна знайти чотирнадцять машинних залів та близько чотирьох сотень серверних шаф. Тому справа зовсім не в «націоналізації», землі чи вертолітному майданчику, справа в бажанні контролювати найбільший в Україні дата-центр. До речі, єдиний центр в нашій державі, який має сертифікат захисту рівня Tier III (другий по надійності в світі). Тож борються за контроль над даними – це як пошта, банк і телеграф двадцять першого століття, - зауважує блогер.