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Блогер розповів навіщо насправді захопили вертолітний майданчик Януковича

Блогер розповів навіщо насправді захопили вертолітний майданчик Януковича
Популярний український блогер Петро Охотін розповів які мотиви насправді криються за захопленням вертолітного майданчика Януковича, - про це інформаційному виданню replyua.net стало відомо з допису, опублікованого дописувачем у соціальній мережі.

Так, Охотін зауважує, що сьогодні, шістнадцятого жовтня 2017 року, низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що об’єкт, відомий як вертолітний майданчик Януковича захопили молодики з організацій націоналістичного спрямування, а саме – з «Національного корпусу», «Правого сектору» та «Свободи». Звісно, свої дії вони аргументують «націоналізацією» об’єкта, проте здається, що їх мета полягає зовсім в іншому.

У цьому ж приміщення знаходиться величезний дата-центр, площею майже три тисячі (!) квадратних метрів. Там можна знайти чотирнадцять машинних залів та близько чотирьох сотень серверних шаф. Тому справа зовсім не в «націоналізації», землі чи вертолітному майданчику, справа в бажанні контролювати найбільший в Україні дата-центр. До речі, єдиний центр в нашій державі, який має сертифікат захисту рівня Tier III (другий по надійності в світі). Тож борються за контроль над даними – це як пошта, банк і телеграф двадцять першого століття, - зауважує блогер.
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