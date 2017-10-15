Мур Іваном Павлом ІІ у Києві розмалювали надписами антипольського характеру

В українській столиці невідомі залишили надписи антипольського змісту на будинку № 2 на бульварі Марії Примаченко. Як інформує replyua.net, саме там сьогодні, 15 жовтня, має відбутися урочиста церемонія відкриття Мура, на якому зображений образ святого Івана Павла ІІ, 265-го Папи Римського. За даними журналістів Polish Press Agency, участь заході планують взяти мер Києва та посли Ватикану і Польщі у Києві. В інтерв'ю журналістам Кароль Язовський, представник посольства Польщі в Україні, заявив, що стіну будинку невідомі, скоріше за все, обмалювали в ніч на суботу, 14 жовтня.
Низка польських дипломатів прибула на місце інциденту, про факт вандалізму були проінформовані українські правоохоронці. Коли поліція зафіксувала акт вандалізму, співробітники комунальних служб Печерського району Києва стерли написи. У тому числі, вандали намалювали свастику, а ще надписи польською мовою «стерти це» (usunac to), «Польська собача кров» в різних інтерпретаціях (Polska psa krew, Psa polski krew), «уніати не пройдуть» (Unia nie przejdzie).
Варто зазначити, що окрім відкриття Мура, в Києві було заплановано проведення урочистостей з нагоди перейменування вулиці Патріса Лумумби на вулицю імені святого Іоанна Павла II.