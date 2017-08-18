В «Борисполе» может появиться еще одна взлетно-посадочная полоса

Евгений Дыхне, заместитель директора аэропорта «Борисполь», заявил о том, что в ближайшее время планируется построить еще одну взлетно-посадочную полосу. Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало от Дыхне во время пресс-конференции.
По его словам, проект оценивается в восемь миллиардов гривен, и, скорее всего, придется воспользоваться кредитом. Дыхне отметил, что, вероятно, руководство «Борисполя» будет обращаться за поддержкой к Кабинету министров, чтобы тот нашел международного инвестора. «Если аэропорт будет развиваться с такой динамикой как сейчас, то на протяжении пяти лет мы достигнем пика в 25 миллионов пассажиров в год. Для этого необходимо эксплуатировать две взлетные полосы», - заявил на пресс-конференции Кирилл Новиков, директор проектного института «Украеропроект».
Завершить строительство новой взлетно-посадочной полосы планируется до 2023 года. «Борисполь» является крупнейшим аэропортом Украины, более того, ежегодно пассажирский поток в этой воздушной гавани стремительно увеличивается. В настоящее время аэропорт имеет пять терминалов, отель и один грузовой терминал.