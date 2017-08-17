В Киеве можно будет прокатиться на старинном трамвае

Совсем скоро в столице Украины появится новый трамвайный экскурсионный маршрут, и все желающие смогут прокатиться на старинном трамвае типа 2М. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, в настоящее время заканчиваются реставрационные работы, и скоро трамвай будет на ходу.
«Хочу заверить, что реставрационные работы выполняют квалифицированные специалисты нашего предприятия, за плечами которых опыт изготовления киевских трамваев Каштан, которые уже несколько лет успешно эксплуатируются в столице», - заявил Дмитрий Левченко, генеральный директор Киевпастранса. Также в компании отметили, что на изготовление чертежей потребовалось много времени, поскольку вагон трамвая должен полностью соответствовать транспорту, который курсировал в Киеве в 20-30-ые годы прошлого века.
По словам Левченко, сейчас специалисты ремонтируют электрическую систему управления, а после окончания всех реставрационных работ будут проведены испытания, и лишь затем трамвай получит специальное разрешение на эксплуатацию, но только по экскурсионному маршруту.