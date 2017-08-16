Фуникулер в Киеве возобновил работу после ремонта

16 августа, в 12 часов дня, столичный фуникулер снова был открыт для посетителей после того, как завершились профилактические и ремонтные работы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Киевпастранс, ремонтные работы на фуникулере проводятся ежегодно. Специалисты проводят ремонт отдельных узлов, а также и регламентные работы, которые необходимы для получения разрешения на функционирование фуникулера. Отмечается, что в этом году были отремонтированы оборудование приводов и оборудование вагонов, также специалистами были проведены динамические и статистические испытания. Специалисты Госгорпромнадзора проверили работу фуникулера и разрешили эксплуатацию на следующий год, до середины лета 2018 года.
Ремонтные работы продолжались с 17 июля по 16 августа. Напомним, что фуникулер в Киеве начинает свою работу в семь часов утра и закрывается в 10 часов вечера. Верхняя остановка находится возле Михайловского монастыря, на улице Трехсвятительской, а нижняя остановка расположена недалеко от станции метро Почтовая площадь.