В Киеве снова подорожала горячая вода

С 26 июля в столице незначительно снизились тарифы на отопление, однако произошло повышение тарифов на горячую воду. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила компания «Киевэнерго».
«С 26 июля изменились тарифы на горячую воду и отопление. Теперь тариф на горячую воду составляет: 84,45 гривен/м3 – при наличии полотенцесушителей, подключенных к системе горячего водоснабжения (предыдущий тариф – 83,10 гривен/м3); 78,08 гривен/м3 – при отсутствии полотенцесушителей (предыдущий тариф – 76,71 гривен/м3)», - сказано в заявлении компании. Что касается тарифов на отопление, то они немного уменьшились – если установлены квартирные и домовые счетчики, тариф теперь будет составлять 1414,45 гривен за Гкал.
Ранее тариф составлял 1416,96 гривен. Если в домах отсутствуют счетчики на отопление, тарифы будут начисляться, исходя из средних показателей потребления тепла жилых домов, где счетчики установлены. Напомним, что в некоторых районах Киева горячей воды не будет до октября.