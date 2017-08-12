В августе жителям Киева придется оплачивать платежки с увеличенными тарифами

В августе этого года жители Киева начали получать платежки с повышенным тарифом на услуги по содержанию придомовых территорий и многоквартирных домов. Как передает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, об этом рассказал Петр Пантелеев, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.
«Был повышен тариф на услуги по содержанию домов. По сектору домов, которые управляются коммунальными управляющими компаниями, вскоре, в августе, часть киевлян получит платежки уже с новыми тарифами», - подчеркнул Пантелеев. По словам зампредседателя, средние тарифы для жителей столицы, дома которых идут на балансе коммунальных ЖЭКов, останутся более низкими, чем тарифы для домов, которые начали обслуживать коммерческие структуры.
Пантелеев при этом отметил, что средний тариф для домов на балансе ЖЭКов сейчас составляет 5,8 гривен за квадратный метр, а для домов, обслуживаемых коммерческими фирмами, - 8,23 гривны за квадратный метр. В настоящее время только сорок процентов жилых домов Киева находятся на балансе коммерческих структур, остальные 60 процентов обслуживаются ЖЭКами.