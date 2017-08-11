Из-за сильной жары в Киеве появится еще одна серьезная проблема

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации предупредили киевлян о том, что до конца текущей недели из-за аномальной жары в столице может наблюдаться так называемая метеорологическая дымка.
Как информирует replyua.net, высокий уровень загрязнения воздуха и высокая температура будут сохраняться в Киеве до понедельника, из-за чего повысится и вероятность появления метеорологической дымки. «По состоянию на 10 августа в столице наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке)», - сказано в заявлении КГГА. Накануне превышение максимальных показателей предельно допустимой концентрации оксида углерода было зафиксировано сразу в нескольких районах столицы: на улицах Скляренко, Довженко, Стражеско, а также на Оболонском проспекте, на площади Победы, на Демеевской и Бессарабской площадях.
Специалисты обратились к киевлянам и гостям города, порекомендовав сократить пребывание на улице. Также не рекомендуется открывать окна в домах – по возможности проветривать помещения только в ночное время суток. По прогнозам специалистов, дымка «покинет» столицу только в начале следующей недели.