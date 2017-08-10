валюта
СпецтемаЖурналист: Абрамович может сказать спасибо Путину

В Киеве полностью изменились правила оплаты парковки

В Киеве полностью изменились правила оплаты парковки
С 10 августа все киевские парковки перешли на безналичную оплату. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, такое решение принималось Виталием Кличко, столичным мэром.

«Это современный европейский опыт, который поможет нам сформировать культуру безналичной оплаты парковки. Ведь мы понимаем, что процесс передачи наличных денег непосредственно парковщику не является абсолютно прозрачным», - подчеркнул Сергей Симонов, глава Департамента транспортной инфраструктуры столицы. Нужно отметить, что «Союзпечать» уже приступила к продаже парковочных талонов, рассчитанных на почасовую, дневную, месячную и квартальную парковку.

Кроме того, сегодня на улицах Киева больше не будет парковщиков. Четыреста человек, которые трудились на столичных платных парковках, теперь будут заниматься обустройством паркоматов и парковок, также автомобилисты смогут обратиться к ним за разъяснениями, если что-то будет непонятно. Тариф за парковку в первой зоне – 10 гривен в час, во второй зоне – 7 гривен, в третьей зоне – 5 гривен.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России эшелоны военной техники скапливаются на станциях за полчаса езды до украинской границы

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
09 авг 2017
2273

В России эшелоны военной техники скапливаются на станциях за полчаса езды до украинской границы

В России на этой неделе наблюдается невиданное движение военной техники. Московская область, Костромская, Самара, Волгоград, Петербург... Даже из Новосибирска самолетами кадровых военных

09 авг 2017
932

Блогер: росіяни рано радіють - морської ізоляції України через Керченський міст не відбудеться

Як нагадує replyua.net, будівництво Керченського мосту вже давно зайняло чільне місце в інформаційному просторі як України, так і РФ. Нещодавно було оприлюднено інформацію, що через «будівництво

Последние новости

Розгляд справи Януковича перенесли

Журналист: Путину удалось невероятное – впервые после распада СССР он объединил против себя все американские элиты

Діалог з президентом США неможливий – КНДР

Синоптик объяснила, когда украинцам ждать дождей и похолодания

У Криму затримали та вивезли у невідомому напрямку 4 кримських татар

Папа Римский засобирался в Россию

Дипломат: вероятность обмена ракетными ударами США и КНДР на уровне 65-75%

В Киеве полностью изменились правила оплаты парковки

Доигрались: немецкие «левые», которые занимают 10% состава Бундестага, поддержали идею признать Крым российским

Туристы рассказали о самых дешевых курортах Украины

Профессор Лебединский: бывает, встретишь девушку с милейшей внешностью, но как только она открывает рот, становится тоскливо

В СБУ предупредили украинцев, выезжающих за границу

Обнародован рейтинг самых технологично развитых мегаполисов

Славомиру Новаку повысили зарплату на 900 процентов

Отношения изменились: СМИ назвали причину затягивания бракоразводного процесса Джоли и Питта

Кирилл Сазонов: очередная попытка впихнуть нам ядовитую таблетку в новой обертке провалилась

Савченко стала кумиром россиян, которые в ее лице потешаются с глупых украинцев, – блогер

Снова возвращается до конца недели, - синоптик предупредила о жаре

Опасный вирус добрался до Украины

Береза: проект Яценюка – это изгородь, а не стена

 Новости за день