В Киеве полностью изменились правила оплаты парковки

С 10 августа все киевские парковки перешли на безналичную оплату. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, такое решение принималось Виталием Кличко, столичным мэром.
«Это современный европейский опыт, который поможет нам сформировать культуру безналичной оплаты парковки. Ведь мы понимаем, что процесс передачи наличных денег непосредственно парковщику не является абсолютно прозрачным», - подчеркнул Сергей Симонов, глава Департамента транспортной инфраструктуры столицы. Нужно отметить, что «Союзпечать» уже приступила к продаже парковочных талонов, рассчитанных на почасовую, дневную, месячную и квартальную парковку.
Кроме того, сегодня на улицах Киева больше не будет парковщиков. Четыреста человек, которые трудились на столичных платных парковках, теперь будут заниматься обустройством паркоматов и парковок, также автомобилисты смогут обратиться к ним за разъяснениями, если что-то будет непонятно. Тариф за парковку в первой зоне – 10 гривен в час, во второй зоне – 7 гривен, в третьей зоне – 5 гривен.