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КГГА: в Киеве уменьшилась очередь в детские сады

КГГА: в Киеве уменьшилась очередь в детские сады
Анна Старостенко, заместитель главы КГГА по гуманитарным вопросам, заявила о том, что очередь в детские дошкольные учреждения Киева резко сократилась – в 2014 году в очереди стояли 15 тысяч детей, сейчас очередь составляет всего около пяти тысяч детей.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, Старостенко отметила, что три года назад удалось разработать программу по ликвидации очереди. «Мы разработали многовекторный план по ликвидации очереди. С тех пор в сотрудничестве с инвесторами из года в год увеличиваем количество мест в дошкольных учебных заведениях минимум на 3000», - заявила Старостенко. Также она отметила, что для преодоления длинной очереди, власти отремонтировали старые здания детсадов, которые были заброшены еще много лет назад, также были построены новые детские сады, появились дополнительные группы уже в работающих дошкольных учреждениях.

По ее словам, сократить очередь помогла и электронная система записи детей, и в результате всех плановых мероприятий очередь сократилась на десять тысяч всего за три года.
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