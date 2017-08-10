На мосту Патона перекрыли движение до 15 августа

В Киеве, на мосту Патона, будет частично перекрыто движение автотранспорта до 15 августа, до восьми часов вечера. Как информирует replyua.net со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию, движение ограничили накануне, 9 августа. В КГГА отметили, что движение было перекрыто в первой полосе по направлению движения к проспекту Дружбы Народов.
Отмечается, что такие меры приняты в связи восстановлением бортового камня на мосту. Напомним, что ранее на мосту Патона также были ограничения движения, но в другом направлении. Мост Патона сейчас считается одним из самых проблемных в столице и требует тщательного ремонта. В Киевавтодоре обратились к автомобилистам и попросили их с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Специалисты посоветовали всем автомобилистам заранее подобрать для себя другие маршруты следования – в объезд моста Патона. В Киевавтодоре при этом пообещали, что движение транспорта будет полностью восстановлено точно в сроки – к 20 часам 15 августа.