На всех хватит: под Киевом разгружают огромную баржу с арбузами

Четыре дня понадобилось барже с арбузами из Херсонской области, чтобы достичь пункта назначения – причала в Переяславе-Хмельницком. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на странице компании «Нибулон» в Фейсбуке.
Отмечается, что в настоящий момент продолжается отгрузка арбузов, которые совсем скоро поступят в продажу в разные точки Киева. «Буксир Козацький и несамоходное судно, загруженное первой партией арбузов, собранных херсонскими фермерскими хозяйствами, сегодня утром причалило к причалу филиала Переяславская компании Нибулон», - говорится в сообщении компании. Интерес к барже с арбузами возник не случайно – дело в том, что таким способом ягоды переправили в Киев впервые за последние четырнадцать лет.
Из-за упадка портов Украины доставка бахчевых культур по стране прекратилась много лет назад, и сейчас удалось восстановить такой вид перевозок. Баржа с арбузами отправилась от причала в Голой Пристани 30 июля. Речные перевозки выгодны производителям – они обходятся намного дешевле.