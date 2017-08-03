Спека триває: жителів Києва попередили про метеорологічну димку

Прес-служба Київської міської державної адміністрації поширила повідомлення з попередженням для киян, що в столиці через напрочуд спекотну погоду накопичуються та утримуються шкідливі домішки у приземному шарі повітря, що в свою чергу може призвести до утворення метеорологічної димки над містом, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
У КМДА зазначили, що згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, через нинішні погодні умови та високий рівень забруднення, ця метеорологічна димка може утримуватись над містом до кінця поточного тижня. У свою чергу головне управління Держпродспожслужби в Києві зазначило, що підвищений рівень забруднення повітря спостерігається в районах максимального скупчення автотранспорту – на великих магістралях Києва. Натомість результати аналізу якості атмосферного повітря у паркових зонах Києва свідчать про те, що показники рівня забруднення повітря, не перевищують норму. Для того, щоб зменшити випари шкідливих речовин з автодоріг, співробітники Київавтодору здійснюють інтенсивний полив доріг.
Нагадаємо, за попередніми прогнозами спека почне поступово відступати вже з наступного тижня, а остаточно нормалізується температура повітря вже після 10-11 серпня.