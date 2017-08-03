Отели Киева показали рекордную загрузку

За первые шесть месяцев текущего года столичные отели показали среднерыночную загрузку на уровне 45,8 процентов, что является абсолютным рекордом, начиная с 2013 года. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Зеркало недели», такие данные приводит компания JLL.
В отчете компании говорится о том, что средняя цена на проживание в отелях Киева возросла до четырех тысяч гривен в сутки, или на 2,4 процента. Что касается стоимости в валюте, то она, напротив, снизилась на 2,6 процентов, до 147 долларов за сутки. Доходность на номер увеличилась и в гривнах (на 26,2 процента, до 2,7 тысяч гривен), и в валюте (на 20 процентов, до 67 долларов). Это также и самый высокий показатель в расчете на номер в киевских отелях, начиная с первого полугодия 2013 года.
Такие показатели, как отмечают эксперты, были связаны, прежде всего, с проведением в Киеве международного конкурса Евровидение. В майские дни, когда проходил конкурс, заполняемость столичных отелей превышала 55 процентов, и это абсолютный рекорд за последние годы.