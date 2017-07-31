У Києві анонсували початок будівництва метро на Виноградар

До кінця поточного року у Києві мають розпочати будівництво метро у напрямку житлового масиву Виноградар, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
З відповідною новиною виступив Валерій Гавриленко, який обіймає посаду першого заступника керівника КП «Київський метрополітен». Він зазначив, що нині керівництво комунального підприємства має наміри продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії від станції «Сирець». Мова йде про ще дві станції у напрямку Виноградаря. Попередня вартість цього проекту перевищує 5 мільярдів гривень. Гавриленко зазначив, що наразі вже розроблено проектну документацію, пройшла експертиза і вже є чіткі плани щодо початку будівництва до кінця року. Перші станції будуть назви «Мостицька» та «Проспект Правди» і будуть розташовуватись на однойменних вулицях. В наступних роках передбачено будівництво станцій «Маршала Гречка» і «Виноградар». Ще дві станції будуть будувати у 2019 році.
Нагадаємо, раніше в КМДА повідомляли, що будівництво метро на Троєщину може розпочатися вже у 2018 році. Нову гілку метро полену можна збудувати за 48 місяців і вона буде включати 14 нових санкцій, три з яких будуть пересадочними.