Виталий Кличко, столичный мэр, подписал распоряжение – уже с 5 августа в Киеве появятся новые пешеходные улицы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, движение автомобилей будет запрещено на большой части улицы Сагайдачного и на большой части Контрактовой площади.
«Будет введено одностороннее движение: на улице Братской - от улицы Андреевской до Ильинской; на улице Покровский - от дома № 8 на Контрактовой площади до улицы Андреевской; на улице Ильинской - от улицы Братской до Контрактовой площади; на Контрактовой площади - от улицы Ильинской до улицы Григория Сковороды», заявили в пресс-службе столичной мэрии.
Напомним, что этим летом Контрактовая площадь заметно преобразилась. В начале июня на ней были снесены все МАФы. Теперь площадь выглядит совершенно иначе – на ней больше нет киосков, где продавали кофе, шаурму, вок и хот-доги. Теперь на месте МАФов будут благоустраивать зеленую зону, где киевляне и гости города смогут отдохнуть.