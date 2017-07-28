Как в Киеве стихия бушевала, - фоторепортаж

27 июля, в четверг, на столицу Украины обрушилась непогода, и, по словам очевидцев, такого разгула стихии они не припомнят давно. Как информирует replyua.net со ссылкой на Вести, за считанные минут над городом нависли страшные черные тучи, после чего на Киев обрушились жуткие молнии.
В некоторых районах зрелище было настолько впечатляющим, что киевляне начали размещать фото и видео в соцсетях, сообщая о том, что на столицу надвигается апокалипсис. Сильнейший ветер и дождь привели к тому, что в нескольких районах срывало крыши с домов и ломало большие деревья. Ливень привел к подтоплению многих дорог и домов. Буйство природы продолжалось недолго – после семи часов вечера тучи практически полностью исчезли, дождь прекратился, а потом и вовсе над столицей засияло солнце. Это лето преподнесло уже немало погодных сюрпризов во многих городах Украины.
По прогнозам синоптиков, сегодня погода не улучшится – в большинстве областей ожидаются усиление ветра, град, ливни и грозы. На западе будет прохладно. А вот на востоке ожидается сильнейшая жара – до 37 градусов в тени.