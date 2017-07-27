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Блогер: думаю, треба піти назустріч бажанням попів УПЦ МП

Блогер: думаю, треба піти назустріч бажанням попів УПЦ МП
Блогер Катерина Золотарьова поділилась на власній сторінці в соціальній мережі враженнями від спілкування з учасниками так званої «Хресної ходи», - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер зауважує, що у центрі столиці учасників хресної ходи чимало, більше того – серед паломників є і іноземці. Основна маса присутніх, здається, прибули з регіональних єпархій – вони навіть носять з собою таблички, на яких позначається місто походження і номер. Загалом, спостерігати за ними цікаво, а от спілкуватись – не надто. Наприклад, у відповідь на зауваження про порушення правил дорожнього руху блогеру довелось вислухати потік моралізаторства на зразок «не тобі мене вчити» та «як Бог дасть, так і буде». Автобуси, на яких учасники ходи добрались до Києва, припарковані на газонах і клумбах – дійсно, людські закони їм не писані.

І ці люди просять Порошенка вивести їх з-під процедури оформлення юридичних осіб, передбачених законом, та біометричних паспортів – вони хочуть іншу, індивідуальну процедуру. Блогер зауважує, що згодна з їх вимогою – цим церковникам дійсно потрібні окремі документи, можливо навіть опізнавальні знаки. Наприклад, тавро на лобі – нехай всі знають, що таких осіб і їх дій потрібно стерегтись, адже вони не керуються «людськими законами», - зауважує блогер.
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