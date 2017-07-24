В нескольких районах Киева снова отключили горячее водоснабжение

В пресс-службе «Киевэнерго» заявили о том, что с сегодняшнего дня, с 24 июля, остановлена подача горячего водоснабжения в некоторые жилые дома, расположенные в Святошинском, Подольском и Шевченковском районах столицы, информирует replyua.net.
В компании подчеркнули, что горячей воды не будет с 24 июля по 7 августа в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, которые будут подготавливать к новому отопительному сезону. В Святошинском районе горячей воды не будет в одном детском саду и в 37 жилых домах, в Подольском районе воду отключат в четырех детсадах и 50 жилых домах, в Шевченковском районе подача горячей воды будет прекращена в 17 детских садах, в трех медицинских учреждениях, а также в 215 жилых домах.
Напомним, что ранее горячее водоснабжение было отключено на три месяца, до самого начала отопительного сезона, во многих домах в Березняках и на Русановке. 17 июля горячее водоснабжение было прекращено в некоторых частях Печерского, Шевченковского и Голосеевского районов.