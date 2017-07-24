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Эксперты пояснили, почему запрещено купаться на всех столичных пляжах

Эксперты пояснили, почему запрещено купаться на всех столичных пляжах
Коммунальное предприятие «Плесо» ранее заявило о том, что на всех одиннадцати пляжах Киева запрещено купаться. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в «Плесо» прояснили ситуацию, отметив, что запрет связан сразу с несколькими факторами.

На столичных пляжах сильно цветет вода, и, помимо этого, во всех водоемах превышена норма содержания в воде кишечной палочки. Также эксперты заявляли и о том, что на пляжах недостаточно чистый песок. В субботу, 22 июля, красные флажки, которые устанавливают в связи с запретом купания, появились на пляжах Тельбин, Детский, Золотой, Венеция, Пуща-Водица, Центральный, Радуга, Чорторой, Вербное, Предмостная слободка, Молодежный. Впрочем, киевлян этот запрет совершенно не останавливает – в эти выходные почти на всех пляжах было много народу, причем люди приходили с детьми.

До обеда многие «держались», а, когда солнце начало припекать, большинство отдыхающих пошли купаться. На пляжах присутствовали спасатели, но ни один из них не остановил людей. По словам одного из спасателей, отдыхающих предупредили о запрете, но люди должны сами решать – нужно им заходить в такую воду или нет.
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