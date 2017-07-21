Опасно: на всех столичных пляжах запретили купание

На официальном сайте КП «Плесо» появилась информация о том, что в эти дни запрещается купаться на всех одиннадцати столичных пляжах, информирует replyua.net.
Закрыты для купания следующие пляжи Киева: Центральный, Тельбин, Радужный, Вербный, Чорторый, Пуща-Водица, Молодежный, Предмостная Слободка, Золотой, Детский и Венеция. В «Плесо» подчеркнули, что на всех столичных пляжах вода не соответствует санитарным нормам – последние пробы казались слишком низкого качества. Напомним, что в июне этого года пляжи Пуща-Водица, Золотой и Детский были отмечены, как пляжи с идеальным обустройством. Между тем, если в Киеве вода в водоемах не соответствует санитарным нормам, то в Одессе с этим все в порядке.
Ранее специалисты провели проверку качества воды на всех одесских пляжах и заявили о том, что вода является абсолютно безопасной для купания. Погода как раз благоволит к водным процедурам – в эти выходные синоптики обещают в Одессе до 35 градусов жары.