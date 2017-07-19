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Опубликован список домов в Киеве, где не будет горячей воды до 15 октября

Опубликован список домов в Киеве, где не будет горячей воды до 15 октября
В некоторых домах в Березняках и на Русановке горячее водоснабжение будет отсутствовать до 15 октября, то есть ближайшие три месяца. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Днепровской РГА, отключение водоснабжения связано с реконструкцией сетей теплоснабжения.

В пресс-службе подчеркнули, что воды не будет в некоторых домах по улицам Миколайчука, Бучмы, Сверстюка, Энтузиастов, Тычины и Березняковского, а также на бульваре Шамо. «Это связано с тем, что в период с 10.07.2017 г. по 15.10.2017 г. будут проводиться работы по реконструкции сетей теплоснабжения на участке от ТК 624Д до ТК 628 на ул. Соборности (Воссоединения). Заказчиком работ выступает Коммунальное предприятие «Группа внедрения проектов по энергосбережению», говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работы проводятся с целью обеспечения населения этих домов надлежащим горячим водоснабжением и теплоснабжением к новому отопительному сезону, который начнется в октябре.

Опубликован список домов в Киеве, где не будет горячей воды до 15 октября
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