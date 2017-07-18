Строительство «красной» линии метро в Киеве обойдется в 57 миллионов гривен

Издание Вести сообщает о том, что лучшее ценовое предложение по строительству участка на Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена в тендере было предложено ООО «Метротунельпроект», и речь идет о 57 миллионах 559 тысячах гривен, передает replyua.net.
В эту сумму обойдется стоимость всей закупки. Журналисты издания установили, что ООО Метротунельпроект зарегистрирован в Киеве. Основателем компании, что на торгах обошла генерального проектировщика Киевского метрополитена, является фирма Ист Майнинг Украины с регистрацией в Мариуполе. По словам директора компании, проектирование строительства участка метро они будут выполнять не сами, и этим будет заниматься «Укрспецтоннельпроект», который в свое время проектировал строительство Бескидского тоннеля.
Продолжительность всех строительных работ должна составить около трех лет благодаря современным технологиям, более того, удастся сэкономить около двадцати процентов сметы. Напомним, что ранее была определена компания, которая займется строительством участка Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена. Будет отстроен участок от Сырца до Виноградаря. Стоимость всего проекта достигает 140 миллионов гривен.