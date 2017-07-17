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В 2018 году начнется строительство новых станций метро в Киеве

В 2018 году начнется строительство новых станций метро в Киеве
Виктор Брагинский, руководитель «Киевского метрополитена», заявил о том, что строительство новых станций метро в столице запланировано на следующий и на 2019 года, и возведение станций на Сырецко-Печерской линии позволит разгрузить пассажиропоток на станциях Житомирская, Святошин и Нивки.

Как передает replyua.net со ссылкой на ЛИГА, Брагинский подчеркнул, что две станции на Виноградаре начнут строить уже в следующем году. «В конце августа проект будет передан на экспертизу и к концу года запланированы торги на строительство. Хотим начать работы уже в 2018-м и за два года запустить станции в эксплуатацию», отметил глава столичного метрополитена.

Также он добавил, что в 2019 году должно начаться строительство станции «Новобеличи», на Святошинско-Броварской линии. «Если по проектам на Виноградарь и Новобеличи город несет затраты самостоятельно, то метро на Троещину обойдется значительно дороже, и без инвестора проект не реализовать», отметил Брагинский. По его словам, самым реальным инвестором на сегодняшний день выступают только китайские компании, и уже через три месяца от них будет получено решение.
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