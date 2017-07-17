Киевляне кинулись запасаться билетами на общественный транспорт по старым ценам

Подорожание стоимости проезда в киевском общественном транспорте вызвало ажиотаж среди жителей столицы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, еще с пятницы на станциях киевского метро стали появляться длинные очереди – пассажиры решили запастись поездками по старым ценам – 3,5 гривны. Многие киевляне пополняли проездные сразу на сто поездок. Однако из киевлянок рассказала, что таким способом сэкономила двести гривен, а карточки ей теперь хватит до сентября. На наземном транспорте Киева ажиотаж также не прекращается. Во многих трамваях уже с четверга невозможно было приобрести талончики. Впрочем, с субботы началось «затишье».
Напомним, что по зеленым жетонам пассажиры метро смогут ездить до конца июля, в августе их можно будет еще поменять, но, естественно, уже с доплатой, а вот с 1 сентября они станут недействительными. Поменять жетоны можно в сервисных центрах на станциях «Дорогожичи», «Дарница», «Политехнический институт» и «Майдан Незалежности».