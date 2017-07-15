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С 15 июля в Киеве повышается стоимость проезда в транспорте

С 15 июля в Киеве повышается стоимость проезда в транспорте
С сегодняшнего дня, с 15 июля, стоимость проезда в общественном транспорте Киева повысится. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, стоимость проезда в субботу повысится в городской электричке, в фуникулере, метрополитене, троллейбусах, трамваях и автобусах.

В частности, стоимость одной поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере установлена в размере 4 гривен (было 3 гривны). Поездка в столичном метрополитене с сегодняшнего дня будет стоить 5 гривен (было 4 гривны). Если пассажир использует бесконтактную пластиковую карту, то стоимость одной поездки в киевском метро достигнет пяти гривен при пополнении на одну-девять поездок, а, если пополнить карту на 50 поездок, стоимость проезда снизится до 4,5 гривен. Что касается городской электрички, то стоимость проезда повышается до пяти гривен.

Зеленые жетоны для оплаты в метро будут действительными и приниматься к оплате до 31 июля, в августе их можно будет обменять с небольшой доплатой, а уже с 1 сентября они выйдут из оборота, и денежные средства за эти жетоны возвращаться не будут.
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