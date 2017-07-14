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Столичный фуникулер будет закрыт до конца августа

Столичный фуникулер будет закрыт до конца августа
17 июля, около семи часов утра, киевский фуникулер прекратит обслуживать пассажиров. Как информирует replyua.net со ссылкой на Киевпастранс, фуникулер возобновит работу только 18 августа, и это связано с ежегодными ремонтными и регламентными работами.

Ремонтные и регламентные работы некоторых узлов столичного фуникулера проводятся каждый год, согласно Правилам устройства и содержания наклонных рельсо-канатных подъемников. Результаты испытательных работ принимают специалисты Государственного предприятия "Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины. Если результаты проверки окажутся удовлетворительными, специалисты дадут разрешение на эксплуатацию фуникулера в течение одного года. Последний раз ремонтные работы проводились в июле и августе прошлого года.

Около двух месяцев назад поступала информация, что якобы фуникулер закроют на долгий период времени, чтобы провести масштабную реконструкцию. Скорее всего, реконструкция начнется в июле 2018 года, и, по оценкам специалистов, работы должны продлиться не менее одного года. Последний раз капитальный ремонт фуникулера осуществлялся в 1986 году.
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