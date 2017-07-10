В одном из районов Киева отключают водоснабжение

11 июля, во вторник, с 10 часов утра до полуночи, будет отключено водоснабжение в частном секторе Святошинского района, в результате чего без воды на весь день останутся жители 173 частных домовладений.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Киевводоканала», отключение водоснабжения коснется киевлян, проживающих на улицах Обуховской, Федько, Береста, Анны Ярославны, Наумовича, Вали Котика и Павленко. В «Киевводоканале» при этом подчеркнули, что необходимость отключения связана с ремонтными работами. Нужно отметить, что сегодня в Киеве будут проведены и другие ремонтные работы – специалисты проведут проверку подачи газа в жилых домах.
В течение дня газоснабжение будет прекращено сразу в трех столичных районах – в Подольском, Шевченковском и Святошинском. Специалисты подчеркнули, что будут проверять газоснабжение в каждой квартире, попросив хозяев находиться дома и открывать двери ремонтникам.