В нескольких районах столицы отключат газ

10 июля, в понедельник, несколько районов Киева останутся без газа – временное отключение газоснабжения связано с ремонтными работами.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, газоснабжение будет временно отключено в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах столицы. Граждан просят обязательно перекрыть краны перед газовыми приборами, а также обеспечить допуск работникам "Киевгаза" к газифицированным помещениям. Работники обязаны предъявить служебные пропуска. Впрочем, пока неизвестно, как долго жители трех районов не смогут пользоваться газовыми плитами и колонками. Скорее всего, ремонтные работы продлятся всего несколько часов.
Напомним, что эти проверки могут быть связаны со взрывом, который прогремел позавчера, в субботу, в одном из домов, расположенном на проспекте Голосеевский. В результате мощного взрыва были разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами. По сообщениям СМИ, двое граждан погибли, шесть человек пострадали. В полиции уже назвали предварительную версию происшествия – взрыв бытового газа.