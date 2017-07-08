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Постраждалим від вибуху в київському будинку нададуть тимчасове житло

Постраждалим від вибуху в київському будинку нададуть тимчасове житло
Мешканці будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні, 8 липня, трапився вибух побутового газу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку інформацію оприлюднив перший заступник керівника Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс. Він запевнив, що всі, хто має необхідність у тимчасовому житлі, будуть ним забезпечені. За даними посадовця, мова йде про 15 квартир, в яких мешкають 70 людей. В свою чергу прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що держава забезпечить сіх постраждалих допомогою.

Нагадаємо, вибух в триповерховому житловому будинку стався о 13:30 в другому під’їзді будівлі. В результаті цього перекриття поверхів не витримало навантаження і завалилось. Не минулося й без жертв. За попередньою інформацією ДСНС, одна жінка 1971 року народження загинула та ще 6 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості, однак лише троє з них погодилися на госпіталізацію. Причини вибуху та інші деталі трагедії наразі встановлюють рятувальники спільно з правоохоронцями.
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