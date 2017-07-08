Гройсман пообіцяв допомогу тим, хто постраждав від вибуху в Києві

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував вибух побутового газу в одному із житлових будинків столиці, що трапився сьогодні, 8 липня, вдень, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Очільник уряду запевнив, що всі постраждалі від вибуху в Голосіївському районі будинку отримають повноцінну державну допомогу. Він зауважив, що всю інформацію щодо ситуації на місці йому надають керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та глава Державної служби надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, які також прибули на місце події.
Варто нагадати, вдень, близько 13:30, в Голосіївському районі Києва, неподалік готелю «Мир» стався вибух у житловому триповерховому будинку за адресою проспект Голосіївський, 70. Постраждав другий під’їзд будинку. В результаті цього перекриття між поверхами обвалилося. За попередньою інформацією, одна жінка загинула та ще шестеро мешканців травмовані. Троє осіб відмовились від госпіталізації, решта перебувають нині в лікарні з травмуванням різного ступеня тяжкості.