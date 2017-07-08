У житловому будинку Києва пролунав вибух, є постраждалі

Сьогодні, 8 липня, в Голосіївському районі столиці в одному із житлових будинків пролунав вибух, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
За даними представництва поліції Києва, пролунав вибух побутового газу. Це трапилося у триповерховій житловій будівлі. В результаті вибуху відбувся обвал перекриття між поверхами, 2 мешканці будинку були госпіталізовані. За попередньою інформацією прес-служби ДСНС Києва, постраждало подружжя літнього віку.
Як повідомляють користувачі соцмереж, вибух газу відбувся неподалік від готелю «Мир» в будинку за адресою просп.. Голосіївський, 70. Наразі на місце події прибули співробітники рятувальної служби, слідчо-оперативної групи та криміналістичної лабораторії. Прес-секретар Національної поліції міста Києва Оксана Блищик в свою чергу заявила, що загалом в результаті отриманих травм померла одна жінка та ще 6 осіб травмовані. На місце події прибули керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Національної поліції Сергій Князєв, а за фактом вибуху розпочато кримінальне провадження.