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Відомо, коли в Києві буде діяти електронний квиток

Відомо, коли в Києві буде діяти електронний квиток
У комунальному підприємстві «Київпастранс» повідомили, коли в столиці запустять електронний квиток для того, щоб пасажири могли розплачуватися ним в громадському транспорті, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

За словами Сергія Литвинова, який виконує обов’язки керівника з транспорту КП «Київпастранс» , нова функція почне працювати вже до кінця поточного року. Він додав, що спочатку змогу користуватись електронним квитком матимуть пасажири електричок та швидкісних трамваїв.

Варто нагадати, закон про запровадження електронного квитка було затверджено у Верховній Раді в січні 2017 року, а почав діяти він на території України з 7 травня. Ініціатори цього проекту закону зазначали, що запропоновані нововведення передбачають введення спеціальної швидкої та зручної системи оплати послуг проїзду в громадському транспорті, яка має посилити контроль за оплатою проїзду. Також, на думку нардепів, електронні квитки дозволять зменшити час простою громадського транспорту на зупинках і збільшити прибутки комунальних перевізників.
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