В трех районах Киева не будет горячей воды две недели

Накануне, 5 июля, в «Киевэнерго» заявили об отключении горячего водоснабжения на две недели в Голосеевском, Днепровском и Печерском районах. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, за более подробной информацией киевляне могут зайти на сайт «Киевэнерго».
«Горячее водоснабжение временно прекращено для 558 жилых домов, 31 медицинского учреждения, 21 детского сада, 20 школ и 229 ведомств в Печерском районе; 207 жилых домов, 5 медучреждений, 16 детских садов, 11 школ и 38 ведомств – в Днепровском районе; 1 жилого дома и 9 ведомств – в Голосеевском», говорится в сообщении компании. При этом руководство снова извиняется за все неудобства, которые будут испытывать жители трех районов и отмечает, что прекращение подачи воды связано с необходимостью качественно подготовить к новому отопительному сезону киевские теплосети.
Напомним, что большинство киевлян не имеют возможности нормально искупаться и заняться многими домашними делами с конца апреля, когда начались эти отключения.