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Пасажири київського транспорту зможуть використовувати старі жетони та квитки до серпня

Пасажири київського транспорту зможуть використовувати старі жетони та квитки до серпня
Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації оприлюднив наказ, згідно з текстом якого пасажири столичного комунального транспорту матимуть змогу використовувати старі жетони та квитки до 31 липня включно, при тому, що тарифи зміняться 15 липня, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

У відомстві додали, що всі охочі зможуть обміняти до кінця цього літа старі квитки чи жетони за умови, що буде додано доплату відповідно до нових тарифів або «буде використано пропорцію щодо нового тарифу на 1 поїздку». Пункти обміну працюватимуть у касах на таких станціях: «Майдан Незалежності», «Дарниця», «Дорогожичі», «Політехнічний інститут». Пізніше, з 1 вересня, старі квитки та жетони обміну не будуть підлягати і гроші за них відповідно вже не повертатимуть. Крім того, у київській підземці надалі працює проект, націлений на поступову відмову від жетонів і перехід пасажирів на використання пластикових безконтактних карток. Наказ КМДА поширюється також і на ці картки, які були придбані до зміни тарифів, та місячні проїзні.

Варто нагадати, що підвищення тарифів передбачає збільшення вартості проїзду у наземному та підземному комунальному транспорті на 1 гривню.
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