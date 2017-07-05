КГГА: самое большое число переселенцев с Донбасса проживает в Киеве

Николай Поворозник, заместитель главы Киевской городской государственной администрации, заявил о том, что на сегодняшний день в столице Украины зарегистрировано чуть больше 170 тысяч внутренне перемещенных лиц.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление от Поворозника прозвучало во время круглого стола, посвященного проблемам с выдачей специального жилья для внутренне перемещенных лиц. «Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тысяч внутренне перемещенных лиц. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины», заявил замглавы КГГА. Также Поворозник подчеркнул, что около двадцати тысяч переселенцев получают пенсии, а еще около 80 тысяч – различные льготы, однако существует самая большая проблема, которая на сегодняшний день еще не решена, - обеспечение переселенцем жильем.
«Если у нас более-менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечения дошкольными учреждениями детей, то, конечно, самой большой проблемой является обеспечение жильем людей, приехавших в город Киев», добавил Поворозник. Напомним, что жители Донбасса начали покидать свои дома весной 2014 года, когда в регионе начался вооруженный конфликт.