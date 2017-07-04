В киевском супермаркете бойко идут продажи хлеба с червями

Покупатели столичного супермаркета «Сильпо» были в шоке, когда, придя домой после покупки продуктов в магазине, разрезали батон и увидели в нем светлых червей. Как информирует replyua.net, об «удачной» покупке сообщили в «Киев оперативный» на странице в Фейсбуке. «Купили батон в магазине "Сильпо" на улице Конева. Интересно, это они так хранят или такую привезли?», говорится в сообщении. Вероятнее всего, в «содержимом» хлеба виноват производитель.
Судя по всему, черви были в муке, которую на предприятии не просеивали. Кстати, это уже не первый случай за последнее время, когда покупатели жалуются на червей в хлебобулочных изделиях. Впрочем, в хлебе можно найти не только червей, но и много других интересных предметов. Недавно серьезный скандал разразился в Тернополе – жители города на протяжении нескольких дней находили в хлебе, изготовленном на местном предприятии, посторонние предметы.
По словам покупателей, в одной булке хлеба ими был обнаружен испорченный кусок теста, в другой – деревянная заноза. Позже выяснилось, что хлеб изготавливался на разных предприятиях. Чиновники признаются, что в городских пекарнях часто не соблюдают элементарные правила гигиены.