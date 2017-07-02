«Мінеру» київського метро заплатили з Росії

Сьогодні, 2 липня, співробітникам СБУ вдалося затримати чоловіка, який цього ж дня телефонував на гарчу лінію, повідомляючи про «мінування» столичної підземки, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
В обід на за номером 102 було отримано повідомлення, в якому невідома особа заявила про мінування станцій метро Оболонь та Мінська. Через деякий час правоохоронцям зателефонувала та ж особа і повідомила таку ж інформацію, але мова вже йшла про станції Майдан Незалежності та Площа Льва Толстого. Фахівцям столичного управління українької спеслужби вдалося швидко встановити місцезнаходження «мінера», виїхати на місце та затримати чоловіка в одному із селищ Київської області. Як повідомив зловмисник співробітникам СБУ, такий «телефонний тероризм» оплатили невідомі з Російської Федерації.
Відомо, що на даний момент продовжуються слідчі дії та з’ясовується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 ККУ, що передбачає позбавлення волі на строк 2-6 років та 4-8 років в разі, якщо дзвінок був повторним.