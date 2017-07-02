В Киеве нашли необычную рекламу против русского языка

На улицах украинской столицы теперь можно увидеть необычную рекламу – на щитах создатели предупреждают о вреде русского языка и сравнивают его с опасной инфекцией.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Вести», на плакатах изображено лицо человека с высунутым зыком. Язык при этом раскрашен в цвета российского триколора, и на языке видны надписи «сепаратизм», «агрессия», «смерть», «война», «империализм». «Русский язык - очень заразный. Достаточно попасть в среду инфицированных, или получить вирус через СМИ. Инфекция легко распространяется среди молодежи», сообщают создатели рекламного плаката. При этом они также посоветовали всем русскоговорящим гражданам в Украине регулярно пользоваться ополаскивателем для рта.
Напомним, что ранее Владимир Соловьев, один из самых известных российских пропагандистов, высмеял украинский язык. «Я, конечно, украинского языка не знаю - но все-таки. У вас «Батьківщину» возглавляет женщина. А почему она тогда не «Матерщина», заявил Соловьев. По его словам, «батькивщина» в переводе означает не «родина», а «отечество», поэтому надо было называть «ненькой».