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Справедливость восторжествовала – суд поддержал решение Киевсовета о переименование проспекта Ватутина

Справедливость восторжествовала – суд поддержал решение Киевсовета о переименование проспекта Ватутина
Суд узаконил решение Киевсовета о проспекте Шухевича. По мнению известного украинского журналиста и блогера, этот тот случай, когда победил здравый смысл.

По мнению Юрия Луканова, попытка остановить решение Киевсовета о переименовании проспекта было безумием, потому что это попытка остановить процесс национального самосознания, а это все равно, что становиться перед поездом, который еже начал ход и набрал довольно приличную скорость. Такой процесс всегда и у всех народов происходит тяжело, может быть с ошибками и противоречиями, но остановить его нельзя, то есть в одном каком случае – вполне возможно, но не целый поток.

«У одного народа герои не были белые и пушистые. Тот, кто для украинца герой, то для другого народа может быть бандитом. И наоборот. Касательно личности Шухевича, то его можно критиковать лишь за сам факт сотрудничества с немцами. Никаких других грехов не нашли. Пора уже отказаться от черно-белого мышления. Бандиты были с одной и другой сторон. Так же, как и герои. Судить надо по конкретным делам, а не по тому, кто, где служил», – написал Юрий Луканов. Он добавляет, что человек, сражавшийся за свободу своего народа, который предпочел самоубийство перед пленом, однозначно заслуживает уважения и почитания его памяти.
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