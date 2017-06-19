Киевляне стали рекордсменами по сумме задолженности за отопление

25 процентов от общей задолженности украинцев за отопление сейчас «на счету» жителей Киева, а общий долг по стране превысил 3 миллиарда 800 миллионов гривен. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Геннадий Зубко, вице-премьер-министр.
По его словам, задолженность киевлян за отопление вызывает серьезное беспокойство. «Если мы возьмем долги населения, то меня очень волнует город Киев. Из всех долгов в размере 3,8 миллиардов гривен на 1 июня, 25 процентов сформировало Киевэнерго. При этом, если взять уровень доходов киевлян (на начало отопительного сезона – 8,751 тысяч гривен), то состояние расчетов меня очень волнует. К примеру, в Ривне зарплата составляет 4,5 тысячи гривен, а состояние расчетов на уровне 112 процентов», отметил вице-премьер во время селекторного совещания, состоявшегося сегодня утром.
По его словам, проблема заключается не в киевлянах, а в «Киевэнерго» - как он начисляет плату, как работает с клиентами, как собирает оплату по коммуналке, поскольку цены и тарифы для украинских потребителей почти одинаковые во всех регионах.