У Києві чоловік жорстоко вбив свою подругу (ВІДЕО)

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який з особливою жорстокістю розправився над 44-річною жінкою. Як передає replyua.net, тіло киянки з численними ножовими пораненнями було знайдено у ванній кімнаті квартири, в якій вона проживала. Про це у понеділок, 10-го квітня, повідомляє ГУ Національної поліції Києва.
В ході розслідування вбивства жінки підозра впала на 42-річного сина власниці оселі. Стало відомо, що чоловік іноді прогулювався з жінкою доти, доки вона не почала жити з сім’єю. Вони також полюбляли вживати алкоголь. А в трагічний день під час цього процесу між ними виникла сутичка. «На момент затримання підозрюваний знаходився в стані сильного алкогольного сп’яніння. Він не зміг пояснити поліцейським, що стало причиною вбивства жінки. Чоловік лише зміг заявити, що відрізані вуха він викинув із балкона. Саме ці частини ціла поліція знайшла під будинком», - йдеться у повідомленні поліції.
Наразі поліція почала розслідувати кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Любителю випити, який жорстоко вбив свою подругу, загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі поліція продовжує слідчі дії, опитуючи сусідів та знайомих вбитої жінки.