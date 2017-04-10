В Киеве построят современную детскую больницу

К 2019 году в столице появится новая детская больница, которую построит ISIDA, педиатрический госпиталь будет располагаться на территории медгородка этой большой клиники, информирует replyua.net со ссылкой на сайт клиники.
В ISIDA подчеркнули, что строительство педиатрического госпиталя планируется начать на территории собственного медицинского городка, и ориентировочно, объект будет сдан в эксплуатацию в 2019 году. Речь идет о большом педиатрическом комплексе, который будет обслуживать детей в возрасте от 0 до 18 лет. На территории комплекса также будет находиться и стационар. Летом прошлого года ISIDA уже инвестировала около трех миллионов евро в усовершенствование и реконструкцию клиники. Кроме того, был привлечен кредит в размере миллиона евро от ПроКредит Банка из Германии, и эти средства планируется потратить на расширение мощностей крупного медицинского учреждения Киева.
Остальные два миллиона евро – это уже собственные средства клиники. Проект реконструкции предусматривает увеличение количества коек, открытие современных лабораторий, усовершенствование различных процедур. Клиника была открыта осенью 2015 года.