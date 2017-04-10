Активісти починають закривати російські банки (ФОТО)

Нещодавно активісти партії «Національний корпус» почали блокувати роботу центрального відділення «Сбербанку» в Києві. Про це у понеділок, 10-го квітня, повідомляє видання «УП», передає replyua.net.
«На даний момент під стінами головного офісу «Сбербанку» зібралося до сотні людей з атрибутикою «Національного корпусу». На тротуарі, під входом до фінансової установи, вони влаштовують два намети. Головна вимога учасників акції протесту – негайно припинити роботу всіх російських банків на території України», - зазначається у інформаційному листі.
Перед початком протесту працівники та керівництво відділення російського банку залишили приміщення та закрили вікна та двері захисними жалюзі. Згідно з повідомленням, наразі на місці події знаходяться декілька десятків представників Національної гвардії, які слідкують за тим, щоб не було порушень. Як повідомлялося раніше, представники «Національного корпусу» зняли блокаду роботи російських банків для того, щоб дати можливість українцям забрати звідти свої вклади. Вони також заявляли, що якщо влада та Національний банк не будуть діяти (ліквідувати банки з російським капіталом), то цим питанням займуться вони.