В Киеве отключают горячую воду

Сегодня, 10 апреля, в отдельных районах столицы начались отключения горячей воды, и с сегодняшнего дня в Киеве будут проводиться гидравлические испытания теплосетей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевэнерго, с 10 апреля прекращено горячее водоснабжение в Оболонском, Шевченковском и Подольском районах. В сообщении пресс-службы говорится о том, что в период с 10 по 16 апреля испытания теплосетей проведут от районной котельной «Молодь». 9 апреля, в 16 часов, началось постепенное охлаждение всей системы, после чего начнется отключение горячей воды в 65 ведомствах, в двух школах и одном детсаде, в восьми лечебных учреждениях и в 55 жилых домах Шевченковского района.
С 10 по 24 апреля испытания будут проводиться в Подольском и Оболонском районах, и горячее водоснабжение будет отключено в 249 ведомствах, 6 школах, 7 детсадах, 5 медицинских учреждениях, в 229 жилых домах Подольского района, в 78 ведомствах, 4 школах, 6 детсадах, 8 медицинских учреждениях и в 69 жилых домах Оболонского района. Когда подключат горячее водоснабжение на каждой улице, можно узнать в специальном сервисе на сайте Киевэнерго в разделе для клиентов.